Алтайский железнодорожник за взятки закрывал глаза на неисправности вагонов

В Алтайском крае работнику пункта техобслуживания грузовых вагонов на железнодорожной станции предъявили обвинение в систематическом получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.

По данным полиции, с октября 2019-го по конец 2020 года старший осмотрщик – ремонтник вагонов контрольного поста получил от представителей транспортных компаний более 30 тысяч рублей "за непринятие им решения при выявлении вагонов с техническими неисправностями и о направлении их на текущий отцепочный ремонт".

В связи с этим вагоны освобождались от простоя, а собственники груза не несли убытков.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Мелкое взяточничество". Дело передали Благовещенский районный суд для рассмотрения.