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На строительство автодороги Абакан – Бийск потребуется 74 млрд рублей

, ИА "Амител"
Без федеральной помощи Хакасии и Алтайскому краю не справиться
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Создание автодороги Абакан – Бийск потребует 74 млрд рублей вложений. О стоимости прямого автомобильного сообщения между регионами рассказал глава Хакасии Валентин Коновалов.

В ходе Красноярского экономического форума он отметил, что сейчас путь между городами пролегает через Красноярский край, а длина составляет 1,1 тысячи километров. Прямая дорога позволит сократить маршрут до 430 километров.

Как сообщает ТАСС, Коновалов отметил, что без федеральной поддержки регионам не справиться. Создание транспортного коридора позволит соединить дорожную сеть южной Сибири с федеральной, что поспособствует развитию туризма и расширению экономических связей.

Коновалов отметил, что проект включён в комплексный план по расширению магистральной инфраструктуры России и инвестиционный проект "Енисейской Сибири".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.04.2021 12:55
Яя

А зачем вообще нам эта дорога. Отремонтируйте лучше существующие - по краю проехать не возможно. после войны ровнее дороги были

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