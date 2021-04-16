На строительство автодороги Абакан – Бийск потребуется 74 млрд рублей

Создание автодороги Абакан – Бийск потребует 74 млрд рублей вложений. О стоимости прямого автомобильного сообщения между регионами рассказал глава Хакасии Валентин Коновалов.

В ходе Красноярского экономического форума он отметил, что сейчас путь между городами пролегает через Красноярский край, а длина составляет 1,1 тысячи километров. Прямая дорога позволит сократить маршрут до 430 километров.

Как сообщает ТАСС, Коновалов отметил, что без федеральной поддержки регионам не справиться. Создание транспортного коридора позволит соединить дорожную сеть южной Сибири с федеральной, что поспособствует развитию туризма и расширению экономических связей.

Коновалов отметил, что проект включён в комплексный план по расширению магистральной инфраструктуры России и инвестиционный проект "Енисейской Сибири".