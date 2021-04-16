Алтайские адвокаты пожаловались, что не могут попасть к подзащитным в СИЗО

Представители Адвокатской палаты Алтайского края не могут попасть в СИЗО-1 Барнаула и оказать квалифицированную юридическую помощь подзащитным в связи с многочасовым ожиданием. Соответствующее обращение в адрес УФСИН по региону опубликовали на сайте палаты.

В документе сказано, что во второй половине февраля более 15 адвокатов не смогли своевременно попасть к своим доверителям и многие судебные заседания оказались на грани срыва. Дело в том, что в исправительном учреждении сейчас есть 14 следственных кабинетов, пять из которых занято под видео-конференц-связь.

"Оставшихся девяти кабинетов, очевидно, не хватает, как для адвокатов, так и для других участников уголовного судопроизводства", – говорится в обращении.

Также нарекания у адвокатов вызвало "несвоевременное начало работы следственных кабинетов", "медлительность при конвоировании из камеры до следственного кабинета" и невозможность встретиться с подзащитным в выходные или праздничные дни.

Как, в свою очередь, пишет "Комсомольская правда", в краевом УФСИН ситуацию объяснили тем, что "большая часть адвокатов изъявляет желание работать с подзащитными в послеобеденное время по пятницам", из-за чего и может возникать загруженность следственных кабинетов.

В ведомстве также отметили, что для ожидания встреч с подзащитными для адвокатов есть отдельное помещение, а работать с подозреваемыми и обвиняемыми юристы могут без ограничений по времени. Кроме того, в СИЗО круглосуточно дежурит сотрудник, имеющий право подписи документов для прохода на территорию следственного изолятора.