Ремонт дорог и коммунальных сетей синхронизируют в Барнауле

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

Ремонт дорог и инженерных коммуникаций в Барнауле синхронизируют между дорожниками, коммунальщиками и властями в 2021 году. Это сделают для того, чтобы не допустить вскрытия только что уложенного асфальта для доступа к коммунальным сетям, сообщает пресс-служба мэрии.

"Основной принцип утверждённой схемы: сначала – перекладка инженерных коммуникаций, затем ремонт дорог и придомовых территорий. Это позволяет сохранить асфальтобетонное покрытие на участках, где запланировано несколько видов работ", – говорится в сообщении.

Разработанная "карта синхронизации" позволяет увидеть возможные участки пересечений сетевых и дорожных работ и вовремя развести их. Для этого на карту города разными цветами нанесли участки тепловых, водопроводных и канализационных сетей, которые будут ремонтировать в летний сезон, а также объекты программы "Формирование современной городской среды" и нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Если в одном месте сосредоточатся несколько видов работ, отмеченных разными цветами, то для каждого из исполнителей будут обозначены конкретные сроки.

Сейчас в Барнауле лишь четыре участка теплосетей, подлежащих ремонту, пересекаются с семью дворами и одной дорогой, где запланированы аналогичные работы. Это теплосеть по ул. Сиреневой, 11 (дорога по ул. Взлётной, дворы на ул. Сиреневой, 13, и ул. Взлётной, 32), теплосеть на пр. Социалистическом (дворы по пр. Социалистическому, 76а и 76б), тепловая сеть на ул. 1 Мая (дворы ул. 1 Мая, 8, и ул. 1 Мая, 10) и теплосеть в районе дома на ул. Энтузиастов, 5а (двор, Энтузиастов, 9). По каждому из этих объектов уже утвердили предварительные сроки работ: на ул. Сиреневой они пройдут с 24 мая по 2 июля, на пр. Социалистическом – с 24 мая по 29 июня, на ул. 1 Мая – с 27 июля по 4 сентября, на ул. Энтузиастов – с 11 мая по 19 июня.