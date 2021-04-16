Парковку ограничат на нескольких участках улиц Барнаула

Запрет на парковку автомобилей введут в Барнауле на нескольких улицах. 19 апреля знаки установят на улице Кирова в районе пересечения с Максима Горького.

Как сообщает пресс-центр мэрии, с 26 по 30 апреля запланирована установка знаков, которые ограничивают остановку транспорта по ночам рядом с гимназией № 40 и в переулке Ядринцева, 61. Меры нужны для обеспечения безопасности дорожного движения на этих участках.

Напомним, что с 15 апреля ограничения также ввели на улице Солнечная Поляна в районе пересечения с Павловским трактом при движении от улицы Взлётной. Это требуется для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности участка.