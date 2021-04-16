Снег вновь ляжет в Алтайском крае

На смену теплу в Алтайский край идет похолодание. На выходных столбики термометров в регионе опустятся, а к понедельнику в некоторых районах появится временный снежный покров.

Как сообщают в краевом Гидрометцентре, уже в субботу, 17 апреля, в отдельных районах пройдут дожди и мокрый снег. Ветер будет дуть с севера, а его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Днём столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов.

В воскресенье порывы ветра достигнут 19 м/с. Воздух прогреется до +7...+12 градусов, по югу – до +17 градусов. Местами прогнозируется небольшой дождь.

В ночь на понедельник, 19 апреля, в регионе ожидаются дожди и мокрый снег, местами установится временный снежный покров. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. Температура ночью составит 0…-5 градусов. Днём – от +1 до +6 градусов.

В Барнауле на выходных и в ночь на понедельник температура воздуха будет варьироваться от -4 до +2 градусов. В субботу днём ожидается +6...+8 градусов, в воскресенье – от +9 до +11°С. При этом в субботу синоптики обещают утром небольшой дождь, а в воскресенье – преимущественно без осадков.