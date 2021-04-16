Почти девять тысяч случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8995 – до 4 684 148 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2476 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+704) и Московской области (+595). Алтайский край (+76) на 16 апреля занимает 32-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 310 557 человек, в том числе 9109 – за последние сутки.

Скончались ещё 397 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 104 795 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 125,1 млн лабораторных исследований на коронавирус. 377 тысяч тестов сделали за последние сутки.