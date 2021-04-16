Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год. Сведения размещены на сайте СФ. Алтайский край в Совфеде представляют Александр Карлин (делегирован от исполнительного органа власти) и Сергей Белоусов (от законодательного органа власти).

Бывший губернатор региона Александр Карлин (занимал эту должность с августа 2005 года до мая 2018-го) задекларировал 8,15 млн рублей. Для сравнения: отчитываясь о доходах за 2019 год, Карлин указал тогда 6,447 млн рублей.

Супруга сенатора отчиталась за 1,765 млн рублей. Годом ранее у Галины Карлиной было задекларировано 1,653 млн рублей.

Экс-губернатору принадлежат нежилое помещение площадью 16,8 кв. м. У супруги в собственности находятся два земельных участка площадью 3094 кв. м (для индивидуального жилищного строительства) и 2000 кв. м (для ведения дачного хозяйства), жилой дом (560,1 кв. м), две квартиры (139,7 и 112,1 кв. м), доля в квартире площадью 66,2 кв. м, два машино-места по 13,2 кв. м каждое, жилое строение без права регистрации проживания (52.7 кв. м), а также три нежилых здания (32,9 кв. м, 70,2 кв. м, 18,8 кв. м) плюс нежилое помещение (25,9 кв. м).

Также в совместном пользовании у супругов имеется квартира площадью 157,6 кв. м. Автомобилей у четы Карлиных нет.

Представитель Алтайского Заксобрания в Совфеде Сергей Белоусов задекларировал 6,41 млн рублей (годом ранее – 6,315 млн рублей). Сенатору принадлежат садовый участок (300 кв. м) и квартира (119,9 кв. м, ½ доли). В пользовании у сенатора находится служебное помещение – 115,7 кв. м. Транспортных средств, судя по декларации, у Белоусова нет.