Суббота, 17 Апрель, 00:33

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,55
€ 90,46
12°


4684148 +8995
Обь
331см +84

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Экс-губернатор Алтайского края Карлин увеличил свой годовой доход до 8 млн рублей

, ИА "Амител"
Вместе с супругой сенатор заработал почти 10 млн рублей
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год. Сведения размещены на сайте СФ. Алтайский край в Совфеде представляют Александр Карлин (делегирован от исполнительного органа власти) и Сергей Белоусов (от законодательного органа власти).

Бывший губернатор региона Александр Карлин (занимал эту должность с августа 2005 года до мая 2018-го) задекларировал 8,15 млн рублей. Для сравнения: отчитываясь о доходах за 2019 год, Карлин указал тогда 6,447 млн рублей.

Супруга сенатора отчиталась за 1,765 млн рублей. Годом ранее у Галины Карлиной было задекларировано 1,653 млн рублей.

Экс-губернатору принадлежат нежилое помещение площадью 16,8 кв. м. У супруги в собственности находятся два земельных участка площадью 3094 кв. м (для индивидуального жилищного строительства) и 2000 кв. м (для ведения дачного хозяйства), жилой дом (560,1 кв. м), две квартиры (139,7 и 112,1 кв. м), доля в квартире площадью 66,2 кв. м, два машино-места по 13,2 кв. м каждое, жилое строение без права регистрации проживания (52.7 кв. м), а также три нежилых здания (32,9 кв. м, 70,2 кв. м, 18,8 кв. м) плюс нежилое помещение (25,9 кв. м).

Также в совместном пользовании у супругов имеется квартира площадью 157,6 кв. м. Автомобилей у четы Карлиных нет.

Представитель Алтайского Заксобрания в Совфеде Сергей Белоусов задекларировал 6,41 млн рублей (годом ранее – 6,315 млн рублей). Сенатору принадлежат садовый участок (300 кв. м) и квартира (119,9 кв. м, ½ доли). В пользовании у сенатора находится служебное помещение – 115,7 кв. м. Транспортных средств, судя по декларации, у Белоусова нет.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:39
Такой день. Отмена режима ЧС в Барнауле и наступающие заморозки 0
23:09
Экс-губернатор Алтайского края Карлин увеличил свой годовой доход до 8 млн рублей 0
22:40
Алтайские спасатели за полдня потушили 27 пожаров в природной зоне 0
22:11
Должников по алиментам заставили наводить порядок на улицах Барнаула 0
21:40
В Барнауле запустят 14 сезонных автобусных маршрутов 0
21:09
Пьяный пенсионер из ревности зарезал свою бывшую жену в Барнауле 0
20:42
На Урале миллиардер погасил долги семьи погибшего спасателя 1
20:09
В МЧС рассказали подробности крупного пожара на улице Кулагина в Барнауле 0
19:40
Лидер группы "Ногу свело!" заявил об отмене концертов в Сибири из-за давления властей 3
19:06
Жильцов разваливающегося дома на 1-й Западной в Барнауле расселят 0
18:43
Александр Лукашенко заявил, что договорился о встрече с Владимиром Путиным 0
18:15
Алтайские школьники помогли полицейским поймать педофила 0
17:54
Барнаульцы пожаловались на опасную свалку в историческом центре 1
17:44
Глава Алтая пообещал туристам бюджетный отдых 1
17:31
Барнаульцы проведут митинг против строительства многоэтажки на Гущина 4
17:20
Алтайские депутаты привлекут общественность к обсуждению запрета на торговлю энергетиками 2
17:07
Эксперты: жителям Барнаула необходимо 1,4 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно 0
16:56
Раздельный сбор мусора организуют на 18 площадках в Барнауле 1
16:43
Вахтовик из Алтайского края получил компенсацию 1,8 млн рублей от компании из Колымы 2
16:30
В Барнауле отменили режим повышенной готовности из-за происшествия на ТЭЦ-2 0
16:16
Сотрудник барнаульской фирмы пойдёт под суд за загрязнение природы на миллион рублей 1
16:05
Утро новой жизни. Блогер Елена Чинчин приглашает на женский марафон "Пробуждение" 1
15:55
Движение открыли на всех дорогах Алтайского края 0
15:42
Учёные получили целый ряд новых изображений чёрной дыры 1
15:29
Парковку ограничат на нескольких участках улиц Барнаула 0
15:23
Почти девять тысяч случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки 0
15:10
Ремонт дорог и коммунальных сетей синхронизируют в Барнауле 0
14:57
Алексей Пушков уличил Джо Байдена в стремлении "поставить Россию на колени" 3
14:45
Снег вновь ляжет в Алтайском крае 0
14:32
БК "Барнаул" дома проведёт ответный матч финала Суперлиги-2 1
14:19
Жителя Алтайского края осудят за изнасилование пенсионерки и ограбление знакомой 2
14:07
Стало известно, кому российские банки чаще всего отказывают в ипотеке 1
13:54
Последнее китайское предупреждение. Какие санкции США ввели против России и почему 4
13:41
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
13:33
Мощь и красота. Фоторепортаж с ледохода в Барнауле 1
13:16
Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик возле границ РФ 4
13:03
Успешный старт: где начинающему предпринимателю взять деньги на развитие бизнеса 0
12:55
Алтайские адвокаты пожаловались, что не могут попасть к подзащитным в СИЗО 5
12:43
Две дороги Алтайского края открыли для движения 0
12:31
Алтайский железнодорожник за взятки закрывал глаза на неисправности вагонов 1
12:17
На строительство автодороги Абакан – Бийск потребуется 74 млрд рублей 5
12:05
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за 2020 год 0
11:53
Джо Байден оговорился и перепутал фамилию Путина 30
11:44
Бухгалтера алтайской школы будут судить за мошенничество почти на 500 тысяч рублей 1
11:32
Эксперты рассказали, как турбизнесу Алтая распродать все места до начала сезона 0
11:20
В Сибири придумали беспохмельную водку 9
11:04
Роструд назвал способ добавить ещё один оплачиваемый выходной в мае 0
10:51
Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:40
14 тысяч рабочих мест сохранили на Алтае благодаря программе господдержки ФОТ 2.0 0
10:27
В Барнауле введут традиционный запрет на продажу алкоголя в День Победы 27

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.