Барнаульскую гимназию обязали убрать "blackface" с бюста Матросова

Барнаульскую гимназию № 42 обязали вернуть исторический вид бюсту Александра Матросова. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на Алтайохранкультуру.

На изменения обратил внимание архитектор Александр Деринг, а после этого в ситуацию вмешались власти. Оказалось, что изначально памятник имел бронзовый цвет, но по неизвестным причинам в гимназии его решили покрасить чёрной краской. После вмешательства Алтайохранкультуры бюсту вернули старый цвет.

Замначальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Ксения Рябцева пояснила, что никаких санкций в отношении руководства учебного заведения применять не стали.