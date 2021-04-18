Браконьера осудили за охоту на кабаргу в алтайском заповеднике

Суд вынес приговор жителю села Балыкча Улаганского района, обвинённого в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с особо крупным ущербом, сообщает прокуратура Республики Алтай.
Правоохранители выяснили, что сельчанин в ноябре 2020 года без разрешения проник в Алтайский государственный природный биосферный заповедник и установил там 67 металлических петель для отлова животных.
В результате он добыл семь особей краснокнижной каборги, а также по одной – медведя и зайца. Ущерб государству оценили в сумму, превышающую 12 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы условно, а также запретил заниматься охотой в течение двух лет.
Комментарии
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трём годам лишения свободы условно, а также запретил заниматься охотой в течение двух лет.
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И всё? Почему такие мягкие законы? За убийство семи красножнижных животных - три года условно?