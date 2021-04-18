Автомобиль сгорел на Чуйском тракте в Алтайском крае

Иномарка загорелась на Чуйском тракте рядом с поворотом на Токарево (Первомайский район) в Алтайском крае. Видеозапись с места происшествия опубликовали на странице @barnaul.insta в Instagram утром 18 апреля.

На кадрах видно, что автомобиль практически полностью охвачен огнем. О причинах происшествия и пострадавших ничего не известно.

Местные жители отметили, что это уже далеко не первое возгорание машин в этом месте за несколько лет. "Нужно писать в "Битву экстрасенсов", — пошутил один из комментаторов.