Две девушки погибли в ДТП с водителем без прав в Алтайском крае

Два человека погибли при опрокидывании автомобиля Lada Kalina на трассе Яровое – Райгород, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП произошло 17 апреля около 23:10. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Две девушки 2003 года рождения скончались до прибытия медиков. 18-летний молодой человек с травмами госпитализирован.

"Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Славгородский" установили, что водитель не имел права управления транспортными средствами", — уточнили в ведомстве.

По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.