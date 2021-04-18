В Алтайском крае стали чаще жениться и реже разводиться

В 2021 году жители Алтайского края заключили больше браков, чем в 2020-м, сообщает "Бийский рабочий".

Так, за первые три месяца текущего года 2252 пары узаконили свой союз, а 2174 – развелись. Годом ранее зарегистрировано 2147 браков, расторгнуто – 2275.

По словам начальника управления юстиции Алтайского края Оксаны Грохотовой пандемия не повлияла на количество бракосочетаний.

В качестве аргумента она привела статистику, за два последних года. Так, в 2020 году заключено 11 588 браков и 10 031 – расторгнуто, а в 2019-м эти показатели составили 13505 и 10202, соответственно.