Алтайская бизнесвумен может стать депутатом Госдумы от "Новых людей"

Вышел первый эпизод политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты от партии "Новые люди". Алтайский край на нём представляет предприниматель и филантроп Надежда Зяблинцева. Она поборется за главный приз – 30 млн рублей и возможность поучаствовать в выборах в Госдуму от "Новых людей", сообщает пресс-служба партии.

Тридцать претендентов поселили в одном доме на манер ТикТок-хауса. Здесь они "прокачивают" свои политические навыки, работают с экспертами в различных отраслях, со специалистами по имиджу и по публичным выступлениям. Наставниками выступают звёзды шоу-бизнеса и известные блогеры.

"Важно, что участники проекта #ДебатыКандидаты – это обычные люди без политического опыта. Мы хотим показать, что политика – это часть жизни каждого человека. Участники пройдут через испытания и узнают, с какими трудностями сталкиваются кандидаты во время избирательной кампании. Так что у проекта ещё и функция политического просвещения", – рассказал лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

На шоу участники представляют свои идеи, как сделать жизнь в стране, регионе или городе более комфортной. Надежда Зяблинцева предложила создать уникальное пространство, где современная интерактивная часть пересекается с выставочной зоной исторических предметов. Это проект, где на постоянной основе идут семинары, игры, мероприятия о главном историческом наследии Алтайского края – Сереброплавильном горнозаводском комплексе.

"Я родилась в Алтайском крае, живу и занимаюсь бизнесом в Барнауле, и сама ежедневно сталкиваюсь с местными проблемами; понимаю, на что обратить внимание в первую очередь. Принято считать, что политика от нас не зависит, а я хочу показать – от каждого из нас зависит, как мы будем жить! Шоу даёт реальный шанс заявить о своих намерениях и помочь большому количеству людей жить лучше", – рассказывает Надежда Зяблинцева.

Победителей проекта #ДебатыКандидаты объявят в июне. Предполагается, что лучших определят в трёх номинациях: предпочтение аудитории, выбор жюри, особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.

Партия "Новые люди" существует с марта 2020 года. За год она открыла отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей. В этом году "Новые люди" будут участвовать в выборах депутатов Госдумы.