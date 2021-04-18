Клещи покусали почти 30 человек в Алтайском крае

В Алтайском крае от укусов клещей пострадали 28 жителей региона, среди них 14 детей, информирует пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

На Барнаул пришлись четыре случая присасывания, в том числе у троих детей. Всем детям введен иммуноглобулин для профилактики клещевого энцефалита, установлено медицинское наблюдение.

В ведомстве напомнили, что противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно. Для этого барнаульцам нужно обратиться в травмпункт детской поликлиники № 9, остальным – в поликлиники по месту жительства.

Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные от укуса клеща – по страховым полисам, не застрахованные – за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Напомним, сезон активности клещей в Алтайском крае в 2021 году начался на две недели позже, чем в 2020-м. Пик активности этих членистоногих прогнозируется в мае. Однако пострадать от них можно в течение всего тёплого времени года.