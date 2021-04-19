Пикет против сноса здания речного вокзала прошёл в Барнауле

Фото: instagram.com/chb_brn

Барнаульские активисты провели акцию против сноса здания речного вокзала. Она состоялась накануне, 18 апреля. Помимо пикета, организаторы устроили сбор подписей.

"Нынешний владелец участка и здания – директор компании "Селф" – заявил, что планирует снести его и построить новый ЖК. Ориентировочно 23 этажа стекла и бетона, которые, как считают некоторые, просто обезличат город. Помимо того, что здание является памятником архитектуры 80-х, отмечу: в самом здании есть уникальная на всю страну Флорентийская мозаика, которую планируется распилить на три части и развести по стране", – написал автор поста в Instagram-аккаунте "Чёрное и Белое Барнаул".

Ранее в разговоре с amic.ru владелец компании "Селф" Нодар Шония, который купил этот участок, признался, что здание речного вокзала действительно планируется снести. А вот панно хотят сохранить. По словам Шонии, оно никуда не денется. "Мы его обязательно сохраним – установим в каком-нибудь знаковом месте города или оставим здесь же", – подчеркнул бизнесмен.

Напомним, уникальное мозаичное панно "Труд и природа Алтая", которое украшает один из залов речного вокзала, изготовили мастера Колыванского камнерезного завода в 80-е годы прошлого века. Панно выложено в сложной флорентийской технике и состоит из коргонского порфира, ревневской яшмы, белорецкого кварцита и мрамора.