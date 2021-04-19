Пикет против сноса здания речного вокзала прошёл в Барнауле

Фото: instagram.com/chb_brn
Барнаульские активисты провели акцию против сноса здания речного вокзала. Она состоялась накануне, 18 апреля. Помимо пикета, организаторы устроили сбор подписей.
"Нынешний владелец участка и здания – директор компании "Селф" – заявил, что планирует снести его и построить новый ЖК. Ориентировочно 23 этажа стекла и бетона, которые, как считают некоторые, просто обезличат город. Помимо того, что здание является памятником архитектуры 80-х, отмечу: в самом здании есть уникальная на всю страну Флорентийская мозаика, которую планируется распилить на три части и развести по стране", – написал автор поста в Instagram-аккаунте "Чёрное и Белое Барнаул".
Ранее в разговоре с amic.ru владелец компании "Селф" Нодар Шония, который купил этот участок, признался, что здание речного вокзала действительно планируется снести. А вот панно хотят сохранить. По словам Шонии, оно никуда не денется. "Мы его обязательно сохраним – установим в каком-нибудь знаковом месте города или оставим здесь же", – подчеркнул бизнесмен.
Напомним, уникальное мозаичное панно "Труд и природа Алтая", которое украшает один из залов речного вокзала, изготовили мастера Колыванского камнерезного завода в 80-е годы прошлого века. Панно выложено в сложной флорентийской технике и состоит из коргонского порфира, ревневской яшмы, белорецкого кварцита и мрамора.
Комментарии
Да хватит уже якшаться с этими старыми зданиями.
Все старье сносить.
Все эта рухлядь: Речной вокзал, Дворец бракосочетания, Красный магазин и, конечно же, Дом начальника Алтайского горного округа - с последнего начать первым. Хватит этому де..му красоваться на главном проспекте города.
У меня и насчёт предыдущих строек на берегах Оби-Барнаулки, и насчёт этой всегда возникает вопрос "Ну почему важно построить именно на берегу? Просто из-за вида на воду?"
19.04.2021 07:50
Вид на воду, определённо, лучше, чем на Леруа Мерлен (который на Павлике).
Хватит этому де..му красоваться на главном проспекте города.
Да уж, новостройки у нас шедевральные, на века! Лучше 9тиэтажки на новом рынке снесите.
скорей бы уже счета им предьявлять стали за все преступления
Сефу можно все! У него все депутаты барнаульской городской думы в кармане в месте с председателем и заградкомитет, который в Барнауле чужим строить не дает.
Постройка этих высотных домов приведет к изменению розы ветров, в результате чего ваш цент превратится в одну загазованную помойку!
студентов поставили митинговать. Стройке быть. Шансов у вас нет.
19.04.2021 07:47
Все эта рухлядь: Речной вокзал
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Речной вокзал моложе твоего отца, если он вообще у тебя был. Речной вокзал строили в 70-80-е. Причем строили не меньше 10 лет.
Здание Краевой администрации старше здания Речного вокзала.
А я бы поставил подпись против сноса. И в митинге поучаствую ,если он будет.
Бить и разгонять не будут ,здесь политики нет .
Ну лучше на реку наверно смотреть чем на соседние окна на взлётной