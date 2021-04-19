Здание прокуратуры с подземной автостоянкой построят в Барнауле за 427 млн рублей

Аукцион по определению подрядчика на строительство нового здания прокуратуры Алтайского края состоится в Барнауле 26 апреля.

Согласно конкурсной документации, стартовая цена аукциона составляет 426,8 млн рублей. За эти деньги победитель торгов должен не позднее 2023 года возвести восьмиэтажное здание с подземной парковкой.

Напомним, новое здание краевой прокуратуры расположится на Партизанской, 97. Это на пересечении с проспектом Социалистическим. Ранее там находился дом купца Михайлова 1908 года постройки. Его снесли в 2019 году. Это вызвало бурный протест общественников.

При этом в самой прокуратуре заявили, что здание не является объектом культурного наследия.