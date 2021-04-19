Здание прокуратуры с подземной автостоянкой построят в Барнауле за 427 млн рублей

Аукцион по определению подрядчика на строительство нового здания прокуратуры Алтайского края состоится в Барнауле 26 апреля.
Согласно конкурсной документации, стартовая цена аукциона составляет 426,8 млн рублей. За эти деньги победитель торгов должен не позднее 2023 года возвести восьмиэтажное здание с подземной парковкой.
Напомним, новое здание краевой прокуратуры расположится на Партизанской, 97. Это на пересечении с проспектом Социалистическим. Ранее там находился дом купца Михайлова 1908 года постройки. Его снесли в 2019 году. Это вызвало бурный протест общественников.
При этом в самой прокуратуре заявили, что здание не является объектом культурного наследия.
Комментарии
Нодарчик подрядчик))??
К зданиям больниц и школ, для их расширения приляпываем пристройки, а для прокуратуры новое здание на хорошем месте и с парковкой! А у больниц и припарковаться негде... Не сильно ли зажрались прокурорские..?
Шония наверно подрядчик.
Хорошее дело, и далеко бегать по другим ведоствам не надо. Вот только сидят там, складывается впечатление, люди, совсем не хотящие отрабатывать свою зарплату и выполнять свои обязанности.
Интересно, сколько на эти деньги можно отремонтировать разваливающих больниц и школ? Сколько можно переселить людей из ветхого жилья, которые каждый день рискуют жизнью проживая в этих домах. Но нет конечно, работники прокуратуры должны сидеть в светлых и тёплых кабинетах, ведь они защищают наши права и делать это обязательно нужно в комфортных для пятой точки условиях
8:38 со стороны ул. Пролетарской уже точно светлых кабинетов не будет. Да и парковки на всех желающих не хватит, парковочные места должны быть на каждого работающего, у всех машины. В общем машин ещё больше будет на этом пространстве.
Может построить новое здание больницы или школы, а прокурорских переселить в старое здание. Ничего страшного, если кучка чиновников будет работать на "благо народа" в менее комфортных условиях, а больные обслуживаться, или дети учится в более комфортных условиях.
Зажрались.., зажрались чинуши...
Прокурорские уничтожили усадьбу Михайлова и на месте памятника архитектуры строят себе здание с парковкой. Беспредел.
Ой раскудахтались ! видно не все ещё под контролем ? Не нужно путать свои интересы с государственными .как говорил один персонаж не нужно путать свою шерсть с государственной. а эти не путают .
Ну наконец то всех в одном здании соберут, а то разбросаны по разным частям города..
А зачем подземная парковка? Стимулируйте слуг народных пользоваться ОТ и велосипедами. Экономьте деньги налогоплательщиков!
Хорошо что построят такое большое красивое здание, сейчас же столько экстремистов намечается, работы будет много.
19.04.2021 09:56
Наташа
Так мы и не путаем. Просто больницы и школы более важны для народа и находятся в большинстве своем в плачевном состоянии. а денег в бюджете на ремонт и строительство найти не могут. Как только потребовалось ублажить прокурорских, сразу и место и деньги в бюджете нашлись!