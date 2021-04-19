Россия собирается покинуть проект МКС

Россия покинет проект Международной космической станции в 2025 году. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
Как он отметил в эфире телеканала "Россия 1", сроки эксплуатации объекта давно истекли, а состояние оставляет желать лучшего. В последнее время на ней часто происходят неисправности.
Москва собирается предупредить партнёров по МКС о выходе из проекта в ближайшее время.
Тем временем в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" подтвердили эту информацию и заметили, что у России имеются амбициозные планы по запуску собственной орбитальной станции. При этом о полном выходе из проекта МКС говорить пока рано.
Комментарии
Пускай казахи и украинцы туда летают, великие космонавты.
19.04.2021 09:23
- гость -
Да ну куда им до тебя, величайший космонавт
Батут ТВ говорит и показывает. Если уже и с пропагандистких денег решил отщипнуть, то точно полетим. Только не в космос, а в дыру устроенную журналистом, руководящим космосом в стране!
19.04.2021 09:47
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Давай, бери словарь и перечисляй все слова не в тему.
19.04.2021 09:47
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Сам такой.
19.04.2021 09:47
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От казахского космонавта слышу.
На сайте компании Эппл появился раздел с песнями Тима Кука. На сайте РОСКОСМОСА появился раздел с песнями Рогозина. У меня про космос все.
Давно пора, была своя станция, будет ещё одна.
Если у России имеются амбициозные планы по запуску собственной орбитальной станции - то вначале осуществите эти планы, а затем бросайте МКС!!!
19.04.2021 09:23
- гость -
Пускай казахи и украинцы туда летают, великие космонавты.
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то есть, с американцами, европейцами и японцами вы себя уже не сравниваете? а почему только казахи и украинцы? есть ведь еще Замбия, Свазиленд и Лесото.
Поди МКС не может пройти техосмотр по новым правилам?
ну тенденция то понятна. Деградация и поиски нового дна. А кто если не он?
19.04.2021 10:06
1
Давно пора, была своя станция, будет ещё одна.
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Интересно, а куда "Науку" девать будете? 25 лет строили, вот еще немного - и она вроде как полетит. А через 3 года - все?
«Правительство раскрыло космический план России до 2030 года».
При сохранении текущих темпов, за 10 лет Россия может улететь в такую ...пу, что ни в какой телескоп не разглядишь.