Россия собирается покинуть проект МКС

Россия покинет проект Международной космической станции в 2025 году. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Как он отметил в эфире телеканала "Россия 1", сроки эксплуатации объекта давно истекли, а состояние оставляет желать лучшего. В последнее время на ней часто происходят неисправности.

Москва собирается предупредить партнёров по МКС о выходе из проекта в ближайшее время.

Тем временем в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" подтвердили эту информацию и заметили, что у России имеются амбициозные планы по запуску собственной орбитальной станции. При этом о полном выходе из проекта МКС говорить пока рано.