Осуждённого по кличке Чистый задержали после побега в Барнауле

25-летнего осуждённого по кличке Чистый поймали в Барнауле после побега с территории лечебно-исправительного учреждения. Мужчина пробыл на свободе около суток, после чего снова попался полиции.

Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, 25-летнего Евгения Чистякова осудили по ст. 158 УК РФ ("Кража"). "КП" уточняет, что мужчину приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения.

18 апреля он скрылся с территории ЛИУ-1 – выяснилось это после очередной проверки. После этого осуждённого заметили в районе улицы Энтузиастов. Позднее Telegram-канал сообщил, что осуждённого удалось задержать. Где именно он находился всё это время, не уточняется.