Россияне рассказали, представители каких профессий самые грамотные

Учителя, юристы и журналисты соблюдают правила русского языка лучше представителей других профессий. Такого мнения придерживается большая часть опрошенных россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир", в котором поучаствовало 1,5 тыс. человек.

"Наиболее грамотными, по мнению россиян, являются учителя (70%). Более половины опрошенных (52%) считают, что самыми осведомлёнными в грамматике и правописании являются юристы, немного меньше респондентов уверены в компетентности журналистов (44%)", – говорится в исследовании.

За журналистами следуют врачи (42% опрошенных), инженеры (32%), экономисты (29%), работники IT-сферы (23%), банковские работники (20%) и госслужащие (17%). Более скромные познания в грамматике, по мнению, респондентов, у актёров (8%) и полицейских (5%). Замыкают рейтинг грамотности блогеры (3%), а также сотрудники сферы общественного питания, продавцы-консультанты, водители и сотрудники коммунальных служб (по 2%).