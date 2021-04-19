ФСБ предупредила барнаульцев о возможных досмотрах и ограничениях 20 апреля

Жителей Барнаула предупреждают о возможных досмотрах и ограничениях движения в связи с учениями 20 апреля. УФСБ по Алтайскому краю проводит проверку готовности оперативной группировки к возможной террористической угрозе.
Как сообщает пресс-центр ведомства, 20 апреля с 09:00 до 17:00 в краевой столице пройдёт активная фаза планового командно-штабного учения. Основным объектом станет СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко на Новосибирском тракте, 23.
Сотрудники ведомства будут отрабатывать возможные атаки на территории Октябрьского района. Вероятно, учения связаны с проведением в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт с 20 по 23 мая.
Комментарии
"о возможных досмотрах", т.е. полностью наплевали на закон и творят беспредел?
Чем отличается бандит от силовика? Похоже уже ничем...
как-то дата 20 апреля смущает, уж не в предверии ли 21 апреля... )))
19.04.2021 14:26
- гость -
"о возможных досмотрах", т.е. полностью наплевали на закон и творят беспредел?
Чем отличается бандит от силовика? Похоже уже ничем...
Что же такой обиженный, вас преследуют, понимаю весна
19.04.2021 14:37
- гость -
"...вас преследуют, понимаю весна"
Класс!
19.04.2021 14:26
- гость -
Как раз по закону!!!
Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ