Прокуратура рассказала о новых способах мошенничества с банковскими счетами

Мошенники сменили ориентиры и начали пытаться красть средства с банковских счетов и депозитов вместо карт. О новых схемах злоумышленников сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Представители ведомства отметили, что в последнее время участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку. Мошенники звонят под видом сотрудников кредитных учреждений или присылают сообщения якобы от имени банка – чаще всего они предлагают оформить вклад под высокий процент.

Как правило, злоумышленники присылают ссылку на фейковую страницу авторизации в онлайн-банке – там от пользователя просят ввести логин и пароль, которые оказываются у преступников.

Кроме того, порой мошенники похищают деньги, предлагая оплатить комиссию или оформить страховку для получения банковских услуг на более выгодных условиях.

Эксперты рекомендуют не сообщать данные банковской карты и счета по телефону, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги людям, которые представляются сотрудниками банка или иных кредитных организаций.