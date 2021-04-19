Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что половина россиян находятся за чертой бедности

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что половина населения России имеет доходы ниже прожиточного минимума, а официальная статистика "жонглирует" цифрами. Об этом бизнесмен написал в собственном Telegram-канале.
"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов", – пишет Дерипаска.
По его мнению, в последние годы Росстат научился "виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой", а потому россиянам постоянно сообщают о "победах над бедностью". "Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят", – заключил бизнесмен.
Комментарии
На выборы поди собрался спойлером, с Государева благословения.
согласен с Лежой, но чего удивительного - набрали недалеких, себе подобных людей, в правительство (товарищ пу) и потом добиваться исполнения поручений. Система отрицательного отбора во всей красе. Главное красивые отчеты. А работать они никогда не умели. Сколько не перемешивай одних и тех же людей - результаты будут одни.
Лежа может показать какой он молодец и вернуть то, что он прихватизировал в 90х.
Точно. И всё из-за таких воров, как этот ДериЖопка.
Недаром и кликуха у него какая-то стремная - моль. И люди в правительстве тоже моли серые.
Надо же кого то учит ,А ведь благодаря таким прихватизаторам у нас и появились эти, за чертой .
Это давно известно. Достаточно проехаться по глубинке страны и посмотреть мертвые деревни и брошенные города.
Другой вопрос, что это заявляет сам активный соучастник геноцида и холокоста русских, осознанно и активно действующий по заданию нацистско-фашистских масонских лож.
Неужели глумящиеся над страной национал-либералы затеяли дворцовый переворот?
Не может пархатый без выгоды за население переживать
Время приходит. Работать на предприятиях некому,