Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что половина россиян находятся за чертой бедности

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что половина населения России имеет доходы ниже прожиточного минимума, а официальная статистика "жонглирует" цифрами. Об этом бизнесмен написал в собственном Telegram-канале.

"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов", – пишет Дерипаска.

По его мнению, в последние годы Росстат научился "виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой", а потому россиянам постоянно сообщают о "победах над бедностью". "Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят", – заключил бизнесмен.