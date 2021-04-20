Уроженка Алтайского края стала самой красивой "пышкой" в Санкт-Петербурге

Ольга Фундаракина, представляющая Барнаул, стала королевой конкурса красоты плюс сайз. Финал проекта состоялся в клубе Metro Center. В конкурсе участвовали 12 пышных красавиц в возрасте от 30 до 49 лет.

В течение почти двух недель дамы участвовали в фотосессиях и выполняли различные задания. Среди них – кулинарный мастер-класс, аюрведа, аэройога и многие другие.

В итоге жюри отдало корону Ольге Фундаракиной.

Согласно анкете, Ольга родилась в Усть-Чарышской Пристани. Сейчас работает супервайзером. Очень любит петь, готовить, является поклонницей биатлона и хоккея. Не любит молочную пенку и нытиков.