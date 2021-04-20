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Уроженка Алтайского края стала самой красивой "пышкой" в Санкт-Петербурге

, ИА "Амител"
Ольга Фундаракина победила во Всероссийском конкурсе красоты plus size "Северная Аврора 2021"
Ольга Фундаракина / Фото: instagram.com/northauroraplussize

Ольга Фундаракина / Фото: instagram.com/northauroraplussize

Ольга Фундаракина, представляющая Барнаул, стала королевой конкурса красоты плюс сайз. Финал проекта состоялся в клубе Metro Center. В конкурсе участвовали 12 пышных красавиц в возрасте от 30 до 49 лет.

В течение почти двух недель дамы участвовали в фотосессиях и выполняли различные задания. Среди них – кулинарный мастер-класс, аюрведа, аэройога и многие другие.

В итоге жюри отдало корону Ольге Фундаракиной.

Согласно анкете, Ольга родилась в Усть-Чарышской Пристани. Сейчас работает супервайзером. Очень любит петь, готовить, является поклонницей биатлона и хоккея. Не любит молочную пенку и нытиков.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.04.2021 08:29
- гость -

Жесть. Йа стока не выпью!

20.04.2021 08:32
- гость -

мдяяя ну чтож вы так отъедаетесь то

20.04.2021 08:38
- гость -

Как такая жиробасина может быть поклонницей биатлона и хоккея?

20.04.2021 08:39
- гость -

как .как .. мысленно))))

20.04.2021 08:49
Пле

Грамши читали? Или окно овертона?

20.04.2021 09:20
- гость -

08:38- гость - поклонницей биатлона и хоккея?

Она же не говорит, что занимается этими видами спорта. Поклонница сидит перед телевизором с пивком и попкорном и наблюдает соревнования.
Например, я поклонник женских соревнований на разновысоких брусьях, но я не женщина и сроду не крутился на этих брусьях...

20.04.2021 09:56
- гость -

Не, ну нужны же женщины, которые будут рожать богатырей, а не недомерков.

20.04.2021 09:57
- гость -

в возрасте от 30 до 49 лет.

Ей сколько? 49?

20.04.2021 10:05
Гость

А где фото с конкурса купальников, надо глянуть до колен пузо висит или едва шмоньку прикрывает. Ожирение это тяжелая болезнь, делают из этого конкурс красоты блин, лучше бы этих безвольных кусков посадили на диету.

20.04.2021 10:12
бийчанин

Ну, до натурщиц Рембрандта и Кустодиева ей ещё далеко

20.04.2021 10:13
- гость -

Не, ну нужны же женщины, которые будут рожать богатырей
какая глупость

частота внутриутробной и перинатальной смертности при ожирении матери повышается в 2 раза
выявлена взаимосвязь между ожирением матери и пороками развития у плода, такими как дефекты нервной трубки, брюшной стенки, пороки сердца и множество других аномалий развития
осложнения приводят к тому, что дети, рожденные от матерей с избыточной массой тела, в 3,5 раза чаще нуждаются в интенсивной терапии в неонатальном периоде

20.04.2021 10:51
- гость -

какие злыдни тут отписались, красивая женщина пышнотелая.
любите свой набор костей дома.

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