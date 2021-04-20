Уроженка Алтайского края стала самой красивой "пышкой" в Санкт-Петербурге

Ольга Фундаракина, представляющая Барнаул, стала королевой конкурса красоты плюс сайз. Финал проекта состоялся в клубе Metro Center. В конкурсе участвовали 12 пышных красавиц в возрасте от 30 до 49 лет.
В течение почти двух недель дамы участвовали в фотосессиях и выполняли различные задания. Среди них – кулинарный мастер-класс, аюрведа, аэройога и многие другие.
В итоге жюри отдало корону Ольге Фундаракиной.
Согласно анкете, Ольга родилась в Усть-Чарышской Пристани. Сейчас работает супервайзером. Очень любит петь, готовить, является поклонницей биатлона и хоккея. Не любит молочную пенку и нытиков.
Комментарии
Жесть. Йа стока не выпью!
мдяяя ну чтож вы так отъедаетесь то
Как такая жиробасина может быть поклонницей биатлона и хоккея?
как .как .. мысленно))))
Грамши читали? Или окно овертона?
08:38- гость - поклонницей биатлона и хоккея?
Она же не говорит, что занимается этими видами спорта. Поклонница сидит перед телевизором с пивком и попкорном и наблюдает соревнования.
Например, я поклонник женских соревнований на разновысоких брусьях, но я не женщина и сроду не крутился на этих брусьях...
Не, ну нужны же женщины, которые будут рожать богатырей, а не недомерков.
в возрасте от 30 до 49 лет.
Ей сколько? 49?
А где фото с конкурса купальников, надо глянуть до колен пузо висит или едва шмоньку прикрывает. Ожирение это тяжелая болезнь, делают из этого конкурс красоты блин, лучше бы этих безвольных кусков посадили на диету.
Ну, до натурщиц Рембрандта и Кустодиева ей ещё далеко
Не, ну нужны же женщины, которые будут рожать богатырей
какая глупость
частота внутриутробной и перинатальной смертности при ожирении матери повышается в 2 раза
выявлена взаимосвязь между ожирением матери и пороками развития у плода, такими как дефекты нервной трубки, брюшной стенки, пороки сердца и множество других аномалий развития
осложнения приводят к тому, что дети, рожденные от матерей с избыточной массой тела, в 3,5 раза чаще нуждаются в интенсивной терапии в неонатальном периоде
какие злыдни тут отписались, красивая женщина пышнотелая.
любите свой набор костей дома.