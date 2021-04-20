"Экологическая катастрофа". Рубцовчане рассказали о вымирании рыбы на местном озере

Рубцовчане в сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о вымирании рыбы на озере Ракиты. Люди предполагают, что кто-то может сливать в водоём химикаты.

Местная жительница в социальных сетях показала огромную полосу из мёртвой рыбы, которая растянулась вдоль берега озера.

"Очень много дохлой рыбы", – написала женщина.

В комментариях под постом начался спор о причинах произошедшего. Одни уверены, что в озеро сливают химикаты, которые травят рыбу, а другие уверяют, что причина в нехватке воздуха.

"Да никто её не травит. Рыбе воздуха не дали. Запрещают в зимний период рубить лёд для ловли рыбы, поэтому такой финал. Это уже не первый год", – написал один из комментаторов.