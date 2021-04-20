Барнаульскому таксисту пытались перерезать горло

В Барнауле пассажиры напали на таксиста и перерезали горло. Мужчина остался жив и сам рассказал о случившемся в социальных сетях. По словам мужчины, он не помнит, где именно на него напали. Как злоумышленники доставали нож, водитель тоже не заметил, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

"Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные весёлые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись", – рассказал таксист.

Известно, что нападавшие уже задержаны.

Напомним, в 2017 году таксиста убили в Новоалтайске. Следователи выяснили, что злоумышленником оказался сосед водителя по дачному участку, а мотивом – давний спор.