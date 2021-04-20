Вторник, 20 Апрель, 13:57

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,25
€ 91,48
-3°


4710690 +0
Обь
484см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Барнаульскому таксисту пытались перерезать горло

, ИА "Амител"
Мужчина остался жив
Скриншот из видео / 'Инцидент Барнаул'

Скриншот из видео / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пассажиры напали на таксиста и перерезали горло. Мужчина остался жив и сам рассказал о случившемся в социальных сетях. По словам мужчины, он не помнит, где именно на него напали. Как злоумышленники доставали нож, водитель тоже не заметил, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

"Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные весёлые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись", – рассказал таксист.

Известно, что нападавшие уже задержаны.

Напомним, в 2017 году таксиста убили в Новоалтайске. Следователи выяснили, что злоумышленником оказался сосед водителя по дачному участку, а мотивом – давний спор.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.04.2021 11:54
гiсть

наверное порезали, а не перерезали все же

20.04.2021 12:02
- гость -

правильно писать: нанесли резаную рану шейного отдела головы

20.04.2021 12:36
Иван


местные грамотеи собрались )))

20.04.2021 12:36
гость

Известно, что нападавшие уже задержаны

Это хорошая новость, значит могут работать

20.04.2021 12:37
- гость -

20.04.2021 12:02
- гость -
правильно писать: нанесли резаную рану шейного отдела головы

У головы нет шейного отдела. Просто - резаную рану передней поверхности шеи

20.04.2021 12:37
гость

но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись

А что помешала продолжить резать?

20.04.2021 12:53
- гость -

20.04.2021 12:37
- гость -

у позвоночника есть

20.04.2021 13:00
- гость -

Если у твоей головы есть отдел шеи, то и бедро тоже есть.

20.04.2021 13:01
- гость -

пяточный отдел головы.

20.04.2021 13:54
- гость -

А что помешала продолжить резать?
---
очевидно, неопытность

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
13:53
Новый виток конфликта. Какую землю Чехия хочет забрать у России и почему? 0
13:41
Минприроды выяснит причину гибели рыбы на озере под Рубцовском 0
13:29
Названы восемь обязательных шагов при покупке подержанного автомобиля 0
13:17
Барнаульцам компенсируют часть затрат на путёвки в детские лагеря 0
13:05
Стратегическое партнёрство. Два крупных предприятия Алтая начали набирать сотрудников 0
12:50
В мэрии Барнаула рассказали, почему трамваи часто сходят с рельсов в центре города 1
12:31
Не туда воюешь. Дерипаска написал, что в России живёт 80 млн бедных, а потом удалил пост 7
12:19
Алтайские волонтёры из штаба "Мы вместе" подвели итоги работы за "ковидный" год 1
12:07
Дональд Трамп призвал США ладить с Россией 8
11:55
Год облачного хранения: "Ростелеком" расширил возможности офисной телефонии 0
11:42
Барнаульскому таксисту пытались перерезать горло 10
11:34
Врач раскрыл частую причину смерти в молодом возрасте 4
11:22
Парад Победы в Бийске пройдёт в очном формате 0
11:08
Стали известны подробности ДТП в Алтайском крае, в котором погибли два подростка 5
10:56
"Настоящее чудо". Девочка из Барнаула получит жизненно важное лекарство за 150 млн 16
10:44
Аналитики назвали главные страхи россиян 18
10:27
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 7
10:18
Жительнице Барнаула грозит колония за взятые из банкомата 200 тысяч рублей 25
10:04
В России начнут выдавать льготную ипотеку на строительство частных домов 3
09:57
"Бессмертный полк" 9 мая пройдёт в онлайн-формате 4
09:41
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в России нестабильной 0
09:30
Доктор Мясников опроверг миф о магнитных бурях 2
09:19
Из-за паводка в четырёх районах Алтайского края ограничено движение автомобилей 0
09:06
Россиянам рассказали, зачем им звонят "бесплатные" юристы 2
08:54
"Экологическая катастрофа". Рубцовчане рассказали о вымирании рыбы на местном озере 2
08:40
"Вакцина – не манна небесная". Что делать, если заболел коронавирусом после прививки? 10
08:28
Муфлончик появился на свет в барнаульском зоопарке 1
08:14
22-летнего алтайского сельчанина осудят за интим с 14-летней школьницей 9
08:01
Уроженка Алтайского края стала самой красивой "пышкой" в Санкт-Петербурге 28
07:47
Улица имени Михаила Евдокимова появилась в новом квартале на окраине Барнаула 19
07:32
Очередь в детский сад: как узнать дали ли путевку и что делать, если никуда не попали? 0
07:18
"Фигура просто бомба". Анна Седокова опубликовала фото в пиджаке на голое тело 18
07:03
Залог исправной работы. Как часто нужно проводить сезонное обслуживание кондиционера 0
06:48
Около 20 млн рублей принудительно взыскали с жителей Алтайского края за капремонт 6
06:33
Кинохроника Барнаула 100-летней давности в цвете 11
06:16
Рабочий погиб во время погрузки металла в Алтайском крае 0
06:02
До -2 градусов похолодает в Алтайском крае 20 апреля 0
23:42
Такой день. Падение женщины с 17 этажа и доходы Виктора Томенко 1
23:07
Два подростка погибли в жёстком ДТП в Алтайском крае 7
22:47
Иномарка протаранила дом и "зависла" в воздухе в Бурятии 0
22:16
Алтайская промышленность показала рост в первом квартале 2021 года 1
21:49
Суд оспорил запрет мэрии Барнаула на возложение цветов к памятнику Ленина коммунистами 5
21:15
Ещё одну трассу в Алтайском крае перекрыли для движения из-за паводка 0
20:46
Ещё одна европейская страна возобновила авиасообщение с Россией 0
20:16
Алтайский фотограф показала первое цветение маральника в 2021 году 0
19:47
Жильцов второго обрушившегося дома в Барнауле расселят 1
19:16
Россияне назвали самые желанные "закрытые" страны для туризма 4
18:45
Остатки рухнувшей трубы на барнаульской ТЭЦ-2 демонтируют 2
18:04
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заработал 8,5 млн рублей за 2020 год 8
17:56
Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.