Барнаульскому таксисту пытались перерезать горло

В Барнауле пассажиры напали на таксиста и перерезали горло. Мужчина остался жив и сам рассказал о случившемся в социальных сетях. По словам мужчины, он не помнит, где именно на него напали. Как злоумышленники доставали нож, водитель тоже не заметил, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
"Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные весёлые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись", – рассказал таксист.
Известно, что нападавшие уже задержаны.
Напомним, в 2017 году таксиста убили в Новоалтайске. Следователи выяснили, что злоумышленником оказался сосед водителя по дачному участку, а мотивом – давний спор.
Комментарии
наверное порезали, а не перерезали все же
правильно писать: нанесли резаную рану шейного отдела головы
местные грамотеи собрались )))
Известно, что нападавшие уже задержаны
Это хорошая новость, значит могут работать
20.04.2021 12:02
- гость -
правильно писать: нанесли резаную рану шейного отдела головы
У головы нет шейного отдела. Просто - резаную рану передней поверхности шеи
но поняли видать, что не получилось зарезать и скрылись
А что помешала продолжить резать?
20.04.2021 12:37
- гость -
у позвоночника есть
Если у твоей головы есть отдел шеи, то и бедро тоже есть.
пяточный отдел головы.
А что помешала продолжить резать?
---
очевидно, неопытность