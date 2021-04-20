Не туда воюешь. Дерипаска написал, что в России живёт 80 млн бедных, а потом удалил пост

Миллиардер Олег Дерипаска высказался в своём телеграм-канале о данных Росстата по бедности в России. На прошлой неделе Федеральная служба государственной статистики сообщила, что количество бедных россиян в 2020 году снизилось с 18,1 миллиона до 17,8 миллиона человек. Бизнесмен Олег Дерипаска в ответ на это ответил, что власти занижают уровень бедности в стране в четыре раза, и что в России живёт 80 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума.

"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчёты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят", – говорилось в посте. Спустя некоторое время запись была удалена и появилась новая. В ней миллиардер отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса.

Столь неожиданная смена настроения не осталась незамеченной. Интернет всё помнит.

Дерипаска, как честный человек и гражданин, не мог больше молчать. И написал правду. Но, любовь к Путину взяла верх. И он удалил текст с критикой росстата. Не потому, что зассал, а потому, что Любовь всегда побеждает. — Сталкер (@ValBodin) April 19, 2021

Дерипаска вовремя одумался и удалил свой пост о бедности в России.

В противном случае он бы сам оказался за чертой бедности. — €☆𝕜σ𝕟ε𝕍☆€ (@nyk_konev) April 20, 2021

Олигарх Дерипаска написал, что в России 80 млн. бедных, а потом удалил пост.



Я не олигарх, мне проще.

Поэтому зафиксируем.

18 млн. с доходами ниже МРОТ — это не бедные. Это нищие.

Ещё примерно 60 млн. живут на 15-30 тыс. рублей. Это бедные.

Вот такая сверхдержава. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) April 19, 2021

📌Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных в России..🤷‍♂️ pic.twitter.com/pgG45JTlhH — АлексАНдр С. Но (@ANo1505) April 19, 2021

Три года назад Олег Дерипаска через Усть-Лабинский суд запретил расследование о Сергее Приходько, Насте Рыбке и себе. А сегодня уже Дерипаске пришлось редактировать пост в своем Telegram-канале с критикой Росстата.



Цензура, она такая — Илья Р (@akselenc) April 19, 2021

Ну неужели же мы могли подумать, что в России можно одновременно быть миллиардером и критиковать власть pic.twitter.com/hQ5VzesRSP — Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 19, 2021