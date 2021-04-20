Не туда воюешь. Дерипаска написал, что в России живёт 80 млн бедных, а потом удалил пост

Миллиардер Олег Дерипаска высказался в своём телеграм-канале о данных Росстата по бедности в России. На прошлой неделе Федеральная служба государственной статистики сообщила, что количество бедных россиян в 2020 году снизилось с 18,1 миллиона до 17,8 миллиона человек. Бизнесмен Олег Дерипаска в ответ на это ответил, что власти занижают уровень бедности в стране в четыре раза, и что в России живёт 80 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума.
"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчёты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят", – говорилось в посте. Спустя некоторое время запись была удалена и появилась новая. В ней миллиардер отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса.
Столь неожиданная смена настроения не осталась незамеченной. Интернет всё помнит.
Дерипаска, как честный человек и гражданин, не мог больше молчать. И написал правду. Но, любовь к Путину взяла верх. И он удалил текст с критикой росстата. Не потому, что зассал, а потому, что Любовь всегда побеждает.— Сталкер (@ValBodin) April 19, 2021
Дерипаска вовремя одумался и удалил свой пост о бедности в России.— €☆𝕜σ𝕟ε𝕍☆€ (@nyk_konev) April 20, 2021
В противном случае он бы сам оказался за чертой бедности.
Олигарх Дерипаска написал, что в России 80 млн. бедных, а потом удалил пост.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) April 19, 2021
Я не олигарх, мне проще.
Поэтому зафиксируем.
18 млн. с доходами ниже МРОТ — это не бедные. Это нищие.
Ещё примерно 60 млн. живут на 15-30 тыс. рублей. Это бедные.
Вот такая сверхдержава.
📌Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных в России..🤷♂️ pic.twitter.com/pgG45JTlhH— АлексАНдр С. Но (@ANo1505) April 19, 2021
Три года назад Олег Дерипаска через Усть-Лабинский суд запретил расследование о Сергее Приходько, Насте Рыбке и себе. А сегодня уже Дерипаске пришлось редактировать пост в своем Telegram-канале с критикой Росстата.— Илья Р (@akselenc) April 19, 2021
Цензура, она такая
Ну неужели же мы могли подумать, что в России можно одновременно быть миллиардером и критиковать власть pic.twitter.com/hQ5VzesRSP— Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 19, 2021
Быть свободным — потрясающе! Правда, Дерипаска? https://t.co/Tkl1l0bI3u— несушки от валюшки (@Buzina_V) April 19, 2021
Комментарии
К сожалению он прав!!!!
вот только государство помогает миллиардерам и другим офшорным бизнесменам в кризис больше чем своему народу, помогает безвозмездно за счет своего народа. Вот в чем парадокс.
Гипотетически, если у всех миллиардеров забрать сверхдоходы и отдать их нуждающимся, то проблема бедности была бы снята.
Не туда воюешь 🤣🤣🤣🤣 катаюсь со смеху, хорошо сказано!
Что со смайликами? Раньше же были?
Как можно снижать бедность ипотекой, если люди работают за еду? Сомневаюсь, что Дерипаска сам ведёт свой блог и ещё больше сомневаюсь, что его хоть как-то волнует бедность.
St
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В стране пенсии 100 евро, а зарплаты 200. Столько немцы и американцы зарабатывают за день!
Стоит ли удивляться, что все богатенькие, включая "защитничков" всех продажных мастей, нахапав здесь миллионы, смываются в Германию, США и другие западные страны.
Надо просто наконец-то понять, что Россия нерентабельна капиталистически и либо будет разграблена и развалена изнутри, либо вернётся к социализму, что уже практически невозможно. По стране и её промышленности назначенным западом олигархатом из нацистов всем известной национальности и религии уже нанесён более сокрушительный удар, чем во времена ВОВ.