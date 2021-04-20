Подрядчика для строительства катка за 705 млн в очередной раз ищут в Барнауле

Центр госзакупок Алтайского края объявил новый конкурс на разработку технической документации и возведение крытого катка с искусственным льдом для хоккейной школы олимпийского резерва "Алтай". Он расположится на проспекте Сибирском. Стартовая цена контракта – 705 млн рублей.

Победителю торгов необходимо будет возобновить замороженную несколько лет назад стройку. Каток должен быть готов к 25 декабря 2023 года. Приём заявок продлится до 18 мая 2021 года, сообщает "Интерфакс".

Напомним, это третья попытка властей возвести каток на Сибирском. Впервые это произошло в 2011 году. Тогда право проведения первого этапа выиграла барнаульская компания "Сибстройкомпани" за 45,9 млн рублей. Подрядчик неоднократно срывал графики. В результате работы оказались выполнены лишь частично. Заказчик пытался взыскать с фирмы остаток аванса, однако к тому моменту компанию уже признали банкротом.

В 2014 году власти провели аукцион на выполнение второго этапа строительства катка за 13,5 млн рублей. Право выиграло ОАО "СтройГаз". Но позднее фирму также признали банкротом.