Подрядчика для строительства катка за 705 млн в очередной раз ищут в Барнауле

Центр госзакупок Алтайского края объявил новый конкурс на разработку технической документации и возведение крытого катка с искусственным льдом для хоккейной школы олимпийского резерва "Алтай". Он расположится на проспекте Сибирском. Стартовая цена контракта – 705 млн рублей.
Победителю торгов необходимо будет возобновить замороженную несколько лет назад стройку. Каток должен быть готов к 25 декабря 2023 года. Приём заявок продлится до 18 мая 2021 года, сообщает "Интерфакс".
Напомним, это третья попытка властей возвести каток на Сибирском. Впервые это произошло в 2011 году. Тогда право проведения первого этапа выиграла барнаульская компания "Сибстройкомпани" за 45,9 млн рублей. Подрядчик неоднократно срывал графики. В результате работы оказались выполнены лишь частично. Заказчик пытался взыскать с фирмы остаток аванса, однако к тому моменту компанию уже признали банкротом.
В 2014 году власти провели аукцион на выполнение второго этапа строительства катка за 13,5 млн рублей. Право выиграло ОАО "СтройГаз". Но позднее фирму также признали банкротом.
Комментарии
Селфу отдадут. Лучший из лучших. Будем обсуждать долгострой и о повышении сметной стоимости
Не понимаю, как можно продать готовый ледовый дворец за 90 млн и пытаться построить новый за 705 млн, да так, что желающих нет?
Какой тут нафиг ледовый дворец. Вместо стадиона Мотор хотели воткнуть что-то подобное но с крышей... На дворец этот чемодан без ручки не тянет.
Проклятый каток - кто не возьмется строить все становятся банкротами.