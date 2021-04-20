Высокая смертность в Алтайском крае связана не только с ковидом, но и с приостановлением плановой медпомощи. Такое мнение 20 апреля в ходе онлайн-конференции высказал председатель комитета по здравоохранению Алтайского Заксобрания Александр Лазарев.

Депутат признал, что в самом начале пандемии и впоследствии в крае фиксировали лишь небольшую часть зараженных. По словам Лазарева, большинство жителей региона, заболевших ковидом, — это "молодое и крепкое население". В связи с этим он отметил, что смертность начала расти только в этом году – ближе к весне. "В марте-апреле началась подпитка вновь заболевших старшими возрастными группами. Люди старше 65 лет вышли из дома, когда ограничения сняли. Естественно, они оказались более восприимчивы к этой тяжелой инфекции", — отметил депутат.

Также он добавил, что сейчас летальные случаи в связи с ковидом возникают уже постфактум: "Стали подходить случаи смерти, связанные с постковидными осложнениями. Они возникают спустя три-шесть месяцев. Поэтому естественно смертность подросла". С его слов, помимо вируса на это повлияли ограничения в оказании плановой медпомощи. "Удельный вес запущенных больных и в онкологии, и в кардиологии, в других сферах увеличился", – констатировал парламентарий.

Александр Лазарев подчеркнул, что сейчас прирост зараженных COVID-19 в крае снижается. На это повлияла прививочная кампания: "Вакцинация набирает обороты. Только этот путь может привести к снижению заболеваемости и смертности".