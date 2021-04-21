Барнаульцы пожаловались на пенсионерку, которая бомбардирует тротуар посудой

Жители дома на Солнечной Поляне рассказали о проблеме, с которой они ничего не могут сделать. Пенсионерка из окна многоэтажки выбрасывает на тротуар все, что "плохо лежит".

"<...> по адресу Солнечная Поляна, 111 живёт бабушка, которая ежедневно выкидывает из окна на тротуар все, что плохо лежит. <...> по этому тротуару ежедневно ходит очень много людей. В окно летят кастрюли, ложки, овощи, мясо, крупы, стеклянные банки, жидкости", — поделилась подписчица в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, полицейские в этой ситуации помочь жильцам не могут, а родственники пенсионерки знают о проблеме и каждый день обещают ее забрать, но так этого пока и не сделали.