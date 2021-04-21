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Барнаульцы пожаловались на пенсионерку, которая бомбардирует тротуар посудой

, ИА "Амител"
Пешеходам на Солнечной Поляне стоить смотреть не только под ноги, но и поглядывать вверх
Фото :Инцидент Барнаул

Фото :Инцидент Барнаул

Жители дома на Солнечной Поляне рассказали о проблеме, с которой они ничего не могут сделать. Пенсионерка из окна многоэтажки выбрасывает на тротуар все, что "плохо лежит".

"<...> по адресу Солнечная Поляна, 111 живёт бабушка, которая ежедневно выкидывает из окна на тротуар все, что плохо лежит. <...> по этому тротуару ежедневно ходит очень много людей. В окно летят кастрюли, ложки, овощи, мясо, крупы, стеклянные банки, жидкости", — поделилась подписчица в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, полицейские в этой ситуации помочь жильцам не могут, а родственники пенсионерки знают о проблеме и каждый день обещают ее забрать, но так этого пока и не сделали.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.04.2021 08:38
- гость -

Чердак поехал, сейчас ее добрые врачи на вязочку с галоперидолом а квартиру в росреестр ням

21.04.2021 08:56
- гость -

пф.. у меня сосед алкаш каждый день на тротуар бутылки мечет, чисто еще случайно никого не задело, все в осколках

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