У жителя Алтайского края в гараже обнаружили конопляную оранжерею

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские задержали мужчину, обустроившего в гараже наркооранжерею с коноплёй, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 32-летний подозреваемый выращивал марихуану экзотических сортов, семена которых заказывал из-за рубежа, а затем сбывал наркотики через созданный интернет-магазин. Таким образом горожанин зарабатывал себе на жизнь с ноября 2020 года.

"Помещение [оранжереи, – прим. ред.] было оснащено всем необходимым: системой вентиляции, освещения, полива и отопления. В нём постоянно поддерживалась комфортная для растений влажность и температура", – рассказали в полиции.

Во время обыска стражи порядка изъяли у бийчанина 16 кустов конопли и три пакета с уже готовым веществом, вес которых составил почти полтора килограмма.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков.