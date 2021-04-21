Человеческий скелет нашли в барнаульском парке "Юбилейный"

Скелет человека нашли в парке "Юбилейный" в Барнауле. Находку сделал 43-летний прохожий, который в понедельник, 19 апреля, возвращался с работы домой.
Как сообщается в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul, сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшего. Также экспертам предстоит выяснить, почему у него так выглядит грудная клетка.
Напомним, днём 10 апреля труп мужчины нашли на берегу Пивоварки в Барнауле. Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, видимых повреждений на теле правоохранители не обнаружили. Личность умершего также предстоит установить. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Комментарии
бог ты мой, как в детективном сериале, может. подбросил кто? из кабинета анатомии спер?
Патрулировать совсем перестали парки? Пора этот парк Юбилейный до ума довести, поставить лавочки, видеонаблюдение, построить инфраструктуру для школьников. Или уже этот парк продали строителям под человейники?
Или уже этот парк продали строителям под человейники?
Да писали, вроде, что будут облагораживать, если ничего не путаю
Когда-то милицейские уазики ездили по парку и порядок был.
Пора этот парк Юбилейный до ума довести
Пора-то пора, да только денег на это нужно очень много.
В городском бюджете их нет
да ага, начнут патрулировать, навтыкают камер, а трупы где прикажете прятать?