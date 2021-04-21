Человеческий скелет нашли в барнаульском парке "Юбилейный"

Скелет человека нашли в парке "Юбилейный" в Барнауле. Находку сделал 43-летний прохожий, который в понедельник, 19 апреля, возвращался с работы домой.

Как сообщается в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul, сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшего. Также экспертам предстоит выяснить, почему у него так выглядит грудная клетка.

Напомним, днём 10 апреля труп мужчины нашли на берегу Пивоварки в Барнауле. Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, видимых повреждений на теле правоохранители не обнаружили. Личность умершего также предстоит установить. Назначена судебно-медицинская экспертиза.