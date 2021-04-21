Почти полмиллиарда рублей выделили на строительство школы в Новоалтайске

489 миллионов рублей направят из бюджета Алтайского края на строительство школы в Новоалтайске. Объект, рассчитанный на 550 учеников, строят с марта 2020 года, а завершить работы планируют уже в 2022-м, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Готовность трёхэтажного здания составляет почти 50%. Строители выполняют кирпичную укладку стен последнего этажа, а также устанавливают окна и ведут устройство кровли.

"На первом этаже обустроят гардероб для школьников, блок начальных классов, мастерскую кройки и шитья, классы математики, экологии, кабинеты логопеда и психолога. Также предусмотрены столовая, два спортивных зала, слесарная и столярная мастерские. На втором этаже разместят административный блок, кабинеты музыки и пения, военной подготовки, русского и иностранных языков, информатики, кабинет химии с лаборантской. В школе обустроят актовый зал с артистической, костюмерной, складом декораций, музыкальных инструментов, а также библиотеку с читальным залом. На третьем этаже разместят учебные кабинеты и лаборантские, в том числе кабинеты живописи и мультимедийный", – говорится в сообщении.

Здание оборудуют лифтом, а для маломобильных групп запроектировали две подъёмные платформы. Помимо этого, на территории школы предусмотрели метеоплощадку и несколько зон: отдыха, игровую, спортивную с полосой препятствий, а также "опытную" – для разведения декоративных культур, растений и овощей.