Российские власти планируют снижать среднюю ставку по ипотеке

Правительство России планирует снижать среднюю ставку по ипотеке, чтобы сделать кредиты ещё более доступными для жителей страны. Поддержание средней ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9% годовых до 2030 года может стать ключевой целью нацпроекта "Жильё и городская среда".

Как сообщает газета "Известия", новая планка на 1% ниже, чем планировалось ранее. Вариант рассматривался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, однако окончательное решение пока не принято.

Сам проект "Жильё и городская среда" планируют реализовывать в России до декабря 2030 года. В его рамках планируется переселить более 530 тысяч россиян из старых домов, а также привлечь порядка трети граждан к участию в вопросах развития городской среды.