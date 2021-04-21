Туристы забронировали на Алтае все гостиницы повышенного класса комфортности до конца лета

Средства размещения повышенной комфортности в Алтайском крае полностью выкуплены или забронированы туристами на весь летний сезон, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции ТАСС о готовности туробъектов в Сибири сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич. Найти номера в четырёхзвёздочных отелях уже практически невозможно. Забронирован и весь транспорт, который сдают в аренду.

Президент АТОР добавила, что загрузка коллективных средств размещения на майские праздники уже составляет 80%. Эксперт выразила уверенность, что в ближайшее время этот показатель достигнет 100%.

"Прошлый год стал для Алтайского края знаковым. С одной стороны, ещё раз "нарисовал" Алтай на карте России, но при этом обнажил ряд проблем. В частности, средств размещения высокого уровня. В этом году эта проблема ещё не решена", – сказала Томашевич.

Об этой же проблеме говорил 21 апреля в ходе пресс-конференции начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешёвых. Он отметил, что в крае сложился рынок, который реагировал на запросы отдыхающих. Так определился пул гостиниц среднего уровня.

"Одномоментно ситуацию не изменить, но работы в этом направлении ведутся. В частности, идёт строительство различных средств размещения высокого класса комфортности в "Сибирской монете", "Бирюзовой Катуни", Белокурихе. Хорошей мотивацией для бизнеса станут программы правительства, стимулирующие строительство отелей уровня не ниже 3-4 звёзд и рассчитанные не меньше чем на 120 номеров", – сказал Евгений Дешёвых.