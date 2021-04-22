Два школьника пропали в Алтайском крае (обновлено)

Фото: "Инцидент Барнаул"

Два ребёнка пропали в селе Берёзовка Первомайского района. 12-летний мальчик и 11-летняя девочка ушли из дома вечером 21 апреля и с тех пор их местоположение неизвестно.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", с 18:00 до 21:00 они ушли из дома на улице Тихой. Последний раз их видели в селе около 18:00 неподалёку от магазина "Алтай".

Приметы девочки: рост около 145 см, полного телосложения, русые волосы ниже плеч. Была одета в фиолетовый жилет, чёрные брюки и белую шапку.

Приметы мальчика: рост около 160 см, русые волосы. Был одет в синий пуховик, тёмные брюки и чёрную шапку.

Вместе с детьми может находиться маленькая собачка чёрного окраса.

Всех, кто что-либо знает о местоположении детей, просят сообщать информацию по телефонам: +7 (3853) 247733, +7-913-276-36-74, +7-905-081-05-32.

Обновлено (9:41). Мальчик и девочка нашлись, они живы и здоровы. Где именно находились брат с сестрой – не уточняется.