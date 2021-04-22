Мошенники списали со счёта бийской учительницы 70 тысяч рублей

Злоумышленники обманом списали со счёта 47-летней школьной учительницы из Бийска 70 тысяч рублей. Неизвестный позвонил женщине и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредит и озвучил порядок действий, которые должны "защитить" её.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, для отмены заявки "сотрудник банка" попросил зайти её в мобильное приложение, выбрать сумму займа 160 тысяч рублей на 32 месяца и продиктовать код из SMS.

Бийчанка следовала инструкциям в надежде спасти свои сбережения, однако по завершению манипуляций со счёта педагога списали 70 тысяч рублей.

О случившемся женщина сообщила в полицию. Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают лиц, причастных к хищению.