Набор для шашлыка в России за год подорожал на четверть

В апреле текущего года россияне в среднем тратили на шашлычный набор почти две тысячи рублей – это на четверть больше прошлогоднего показателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование "Платформы ОФД", проанализировавшей траты граждан с 1 по 15 апреля.

По данным специалистов, в этот набор входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг.

"Средний чек затрат на "шашлычный набор" составляет 1958 рублей. Это на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 рубль)", – отмечается в исследовании.

Средняя цена на готовый шашлык выросла на 15% – до 304 рублей. Подорожали и шампуры – до 254 рублей (+5%), а мангалы и розжиг выросли в цене почти вдвое – до 977 (+48%) и 195 (+43%) рублей соответственно. Кроме того, в полтора раза подскочило и число покупок этого блюда.