Школьные автобусы, семьи и детский отдых. Путин поддержал инициативы "Единой России" 

Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию представил несколько новых направлений поддержки разных категорий населения. Это и молодые семьи, и беременные, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и студенты, и многие другие. И значительная часть этих мер – инициативы партии "Единая Россия", которые повысят качество жизни миллионов россиян, сообщает сайт ER.ru.

Главный посыл всего выступления президента – повышение благосостояние граждан. Что полностью совпадает со стратегией единороссов. Партия предлагала и будет предлагать улучшение качества медицинской помощи, более активную поддержку семей, жителей села.

Например, не так давно ЕР обратилась к президенту с просьбой оплачивать больничные родителям дошкольников без привязки к стажу. И Владимир Путин во время послания дал такое поручение правительству. А также распорядился выделить для будущих мам, вставших на учёт на раннем сроке, ежемесячную выплату в размере 6 350 рублей.

Партия предлагала и президент поддержал идею компенсировать родителям отдых детей в лагерях. Теперь им будут возвращать половину от стоимости путёвки. Особенное место в послании занимал вопрос здравоохранения. Президент поручил закупить для регионов пять тысяч новых карет скорой помощи. Об этом просила не только "Единая Россия", но и волонтёры-медики, которые как никто знают, насколько нужно обновление парка техники в российских больницах, особенно сельских.

Пополнение ждут и автопарк школьных автобусов – регионы получат 16 тысяч транспортных средств. Некоторые инициативы ещё предстоит проработать. Например, идею президента о том, как сделать газ более доступным для жителей. Владимир Путин попросил чиновников и глав регионов разработать систему, которая бы сделала подвод голубого топлива к домам бесплатным.

Ещё одна приятная задача для регионов – определить, какие инфраструктурные проекты не могут быть реализованы без помощи из федерального бюджета. Путин анонсировал выделение бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых. В ближайшие два года государство даст на это не менее 500 млрд рублей.

"Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий, создание объектов туристической индустрии", – отметил Владимир Путин.

"Единая Россия" всем фронтом поддерживает предложения президента. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, партии очень важно, что глава государства услышал, о чём говорит ЕР.

"22 апреля состоится заседание Программной комиссии партии. Мы детально проговорим практическую реализацию послания. Дадим поручения нашим фракциям в Госдуме, в региональных парламентах по законодательному обеспечению целей, обозначенных президентом. Положения послания станут основой программы, с которой мы пойдём на выборы", – сказал единоросс.

О важности поддержки линии партии со стороны главы государства говорит и председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Это значит, что ЕР занимает важное положение в системе государственной власти. А две обозначенные темы – полный больничный для родителей и подключение к газу – коснётся десятков миллионов россиян.

"Партия приняла "пас" президента, сделает эти предложения основой своей предвыборной программы и собирается сделать всё для достижения заявленных целей", – уверен эксперт.

А эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков добавил, что Владимир Путин не просто слышит инициативы партии, но и прислушивается к ним. Но самое главное – настраивает ЕР на активизацию социальной повестки.