Пять белочек заселили в Нагорный парк Барнаула

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Пять белочек выпустили на волю в Нагорном парке Барнаула. Зверьки родились в городском зоопарке "Лесная сказка".
Как сообщает пресс-центр мэрии, на деревьях у лестницы со стороны Оби для белок обустроили домики – их смастерили воспитанники барнаульской городской станции юных техников. "Новостройки" покрыли специальным лаком, который препятствует разрушению дерева и не наносит вреда животным.
Также на небольшой высоте поставили две кормушки для белок. Там посетители парка могут оставлять еду, чтобы подкармливать животных. На самой церемонии "заселения" присутствовал и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
Комментарии
Приживутся
это мои. с нового года остались