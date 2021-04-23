Диетолог рассказала, как нужно есть апельсины

Чтобы получить максимальную пользу от апельсина, нужно не разрезать его на кусочки или выжимать из плода сок, а съедать целиком вместе с кожурой. Такой совет дала врач-диетолог Ольга Перевалова в беседе с радиостанцией Sputnik.
Перевалова отметила, что сок из цельных апельсинов вреден из-за огромного количества фруктозы, а нарезание чревато тем, что при соприкосновении его с ножом утрачивается часть витамина С. Именно поэтому лучше всего есть плод с кожурой.
Но поскольку немногие готовы есть неочищенные фрукты, использовать корки можно и по-другому. Например, натереть на тёрке цедру, высушить и добавлять в чай. Также можно перемолоть апельсин в блендере и сделать полезное пюре, отметила диетолог.
Специалист напомнила, что, кроме витамина С, в апельсинах много витаминов группы B, которые укрепляют иммунитет и помогает работе сосудов. При этом в кожуре есть растительная форма витамина А – каротиноиды. Они благоприятно влияют на красоту и качество кожи, а также зрения.
Комментарии
Кроме витамина С в кожуре полно нитратов и химикатов, которыми их обрабатывают, чтобы дольше лежали. Если бы какой-нибудь свой апельсин с собственного огорода в Испании тогда может быть, а так бред полный.
Ну а с другой стороны яблоки тоже всякой гадостью обрабатывают, но практически все их едят с кожурой. Посудомойка поможет, но это не точно
Я обычно так ем апельсин: АМ и нет его...