Более 3000 подписей поставили жильцы частного сектора Барнаула в поддержку требований изменить генплан и правила землепользования и застройки города. Инициатива по поправкам принадлежит местным жителям, а также депутату АКЗС Евгении Боровиковой и партии "Справедливая Россия – За правду". 21 апреля Евгения Боровикова передала подписные листы в администрацию города, сообщает пресс-служба СР.
Изменения в генплан, одобренные Барнаульской гордумой, отнесли подавляющую долю частного сектора города к зонам Ж-1 и Ж-2 (разрешённый тип строительства – многоэтажная застройка) из зоны Ж-4 (индивидуальное жилищное строительство). Это вызвало негодование, на которое оперативно отреагировали справедливороссы, возглавившие "гражданский протест". Люди опасаются, что при новом порядке застройщики вынудят продавать дома за бесценок или вовсе начнут строить чуть ли не в огороде, если соседи пойдут на сделку со строителями.
"Мы собрали 3203 подписи, и, думаю, что городская администрация должна обратить внимание на то, насколько остра эта проблема. Потому что в зону дискриминационных решений попадает практически весь частный сектор города Барнаула. Правда, логики в действиях администрации не прослеживается в этом плане: где-то заменили зоны, где-то – нет. Допустим, есть улица, где нечётная сторона отнесена к многоэтажной застройке, чётная – осталась Ж-4, – рассказывает Евгения Боровикова. – Будем ждать мотивированный ответ, в связи с чем было принято такое решение. От того, какой он будет, зависит и наш план дальнейших действий".
Комментарии
Ого! Может эссеры наведут порядок в администрации и барнаульской думе!