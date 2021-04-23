В России планируют принять закон о навозе

В Совете Федерации планируют разработать законопроект, который будет регулировать обращение с навозом. Об этом заявили в бюджетном комитете верхней палаты парламента.
"Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно", – отметил сенатор Анатолий Артамонов.
Член Совфеда добавил, что однажды к нему обратился аграрий, которого оштрафовали на 78 миллионов из-за навоза на участке.
Как отмечает агентство РИА Новости, для разработки такого законопроекта нужно сначала дать определение слову навоз и разработать технологию обращения с ним.
Комментарии
"аграрий, которого оштрафовали на 78 миллионов"
Этож сколько там навоза должно было лежать?!
"Дать определение слову навоз" )) вроде ж не 1 апреля, они чего там курят в Совете Федерации?
на селе не могут без закона! наверное, депутаты скупают села!
Создадут реестры. Занесут туда навоз.
Это какие же умственно отсталые чиновники у нас пошли, даже без описания на бумаге не понимают, что такое навоз. А молоко, мясо, картошка, хлеб и др. продукты, эти чинуши тоже думают, что прям на полках в магазинах сами появляются?
Навоз - это удобрение натуральное и естественного производства, теперь за это будут платить деньги следовательно народ переведет скотину из чего следует села почти нет, а с этим документом вообще не будет.
"аграрий, которого оштрафовали на 78 миллионов"
Этож сколько там навоза должно было лежать?!
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да сколько бы его там не лежало, неужели это так же вредно как завод в черте города???
В Совете Федерации явно у кого-то с головой проблемы!!!
И эти люди заперещают мне ковыряться в носу...
В СФ больные маразма
Срочно нужен закон о пуканье скота, всем вставить Измерительный Прибор и платить налог на сверх выхлоп!
люди заперещают мне ковыряться в носу...
радуйтесь что пока бесплатно)
Вот когда сетевым дерьмомётам под окно с наветренной стороны навалят пару тонн навоза, они поймут, нужен или нет закон, позволяющий власти обязать соседа убрать источник неприятных запахов.
И ни кого не смущает тот факт что в селе уже не осталось производителей этого самого навоза!? (кроме людей) Скотину уже давно ни кто не держит!!! Так, единицы... И то объемы смех на палочке!
Это раньше по за сараями было не пройти из-за этого самого! А сегодня дома и пустыри - шаром покати...
Меня волнует. В прошлом году заказали навоз в мешках,на даче раскидать, мужика гайцы тормазнули - документов нет - оштрафовали -УРОДЫ!