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Снегопады не хотят покидать Алтайский край. О погоде в регионе 23 апреля

, ИА "Амител"
При этом в крае ожидается плюсовая температура
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Апрельский снег продолжит идти в некоторых районах Алтайского края 23 апреля. Кроме того, синоптики предупреждают о высокой пожароопасности.

В регионе столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах в утренние часы местами гололедица.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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