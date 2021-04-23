Снегопады не хотят покидать Алтайский край. О погоде в регионе 23 апреля

Апрельский снег продолжит идти в некоторых районах Алтайского края 23 апреля. Кроме того, синоптики предупреждают о высокой пожароопасности.
В регионе столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов. Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах в утренние часы местами гололедица.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.
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