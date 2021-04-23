В Барнауле утвердили план благоустройства Ленинского района на 2021 год

В Ленинском районе Барнаула утвердили план благоустройства на 2021 год. Он включает в себя два раздела – "Новые объекты благоустройства" и "Существующие объекты благоустройства", сообщает пресс-служба мэрии.
В первый раздел вошли 107 объектов, 27 из которых находятся на территориях многоквартирных домов.
Так, на пересечении улиц Юрина и Шукшина заменят тротуарную плитку, обустроят новые вертикальные конструкции для цветов и установят информационные стенды. По адресам ул. Малахова, 55, 71а, 72а и ул. Юрина, 208, реконструируют подпорные стенки.
Дороги заасфальтируют на трёх участках в микрорайоне Докучаево и на одном участке в посёлке Казённая Заимка.
Также запланирован ремонт 40 фасадов зданий и реконструкция восьми павильонов и киосков. 15 объектов благоустроят на территориях органов ТОС и восемь – в пригородной зоне. Кроме того, благоустроят 272 цветника и клумбы.
Комментарии
А как быть с тем, что у людей разное представление о благоустройстве? То, что для одного благо, для другого - нет