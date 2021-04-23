Доктор Мясников рассказал, кому противопоказан парацетамол

Парацетамол может быть опасен для здоровья в ряде случаев, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова приводит РИА Новости.
Специалист отметил, что это лекарственное средство опасно при похмелье и при сочетании с алкоголем. Дело в том, что парацетамол в этих случаях усиливает нагрузку на печень и может привести к её токсическому поражению.
Необходимо отказаться от парацетамола и людям с хроническими заболеваниями печени: инфекционным гепатитом, циррозом печени любого происхождения и стеатогепатозом. Кроме того, очень важно не передозировать препарат.
"Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка шестьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трёх таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени", – объяснил врач и призвал не забывать о том, что парацетамол также входит и во многие порошковые препараты.
Ранее Александр Мясников рассказал об ошибке при похмелье, которая может обернуться трагедией. По его словам, поход в баню – крайне нежелательная процедура в рамках застолья.
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Месье Мясников опять отжигает?