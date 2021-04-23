Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
Двух школьников подозревают в умышленном повреждении двух автобусов в Майминском районе Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обратившийся в полицию местный житель рассказал, что неизвестные разбили лобовые стёкла на его автобусах ПАЗ-3205 и Hyundai Chorus, которые были припаркованы на берегу реки возле его дома. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемых – ими оказались два 13-летних жителя села Майма. Подростки признались в содеянном. Предварительно установлено, что школьники играли на берегу реки и увидели стоящие автобусы с открытыми дверьми. Проникнув в салон одного из них, они нашли в бардачке ключи и попытались завезти двигатель, но ничего не вышло.
"Разозлившись из-за неудачной попытки, школьники распылили по салону содержимое огнетушителя, а затем обкидали автобусы камнями, разбив при этом лобовые стёкла. Свидетелем произошедшего стала соседка потерпевшего, которая сделала подросткам замечание, после чего они убежали", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные повреждение чужого имущества".
Комментарии
Вовремя озвучена помощь школьникам. Сейчас получат по 10 тыс.руб, сложатся 10х2=20 и возместят. Но не поумнеют.
Алтайские школьники закидали два автобуса камнями после неудачной попытки угона
Завучу только не надо с ними беседовать, не надо лезть не в свое дело, а то камнями закидают
Дети гор-дикие люди
Ну что сразу все ополчились на ребятишек? Вырастут в полицию пойдут работать, вот тогда припомнят вам детские обиды.
с техникой не дружат явно
Дети заточены на разрушение. Их в детстве не учили из кубиков строить замки. Или из лего делать роботов. Родители возьмите на заметку, детей с пеленок надо обучать строить , а не разрушать!!!!
Дикий народ!
А мы им аэропорты стоим, дороги...
ПАЗ-3205 и Hyundai Chorus, которые были припаркованы на берегу реки
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Это были юные экологи. Ближе 200 м от водоема парковаться нельзя.
Действовали по принципу "не съем, так понадкусываю"