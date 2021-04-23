СМИ: силовики провели обыск в центре соцобслуживания в Бийске

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в комплексном центре соцобслуживания в Бийске, которое подведомственно Минсоцзащиты Алтайского края. Как утверждает "Бийский рабочий", силовики изъяли документы ведомства. Не исключено, что СК уже возбудил уголовное дело.
Сейчас директором организации является Людмила Чернова – она возглавляет центр в течение последних 15 лет. Как отмечает издание, к противоправным деяниям может быть причастен руководитель.
Журналистам удалось связаться с экс-сотрудницей центра, которая рассказала, что работала там с грантами и крупными проектами, помогая привлекать бюджетные средства, в том числе и с федерального уровня.
По её словам, руководство центра допускало различные финансовые нарушения – забирало премии сотрудников и "трудоустраивало" людей, которые фактически там не работали, но получали зарплату.
Комментарии
Засиделась! Надо было раньше линять!
По делам.
Никогда такого не было и вот опять!