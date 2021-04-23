Жители Алтайского края смогут бесплатно отдохнуть в санаториях

Алтайский край стал пилотной площадкой, где внедрят социальные сертификаты, дающие обладателю право лечиться в санатории, заниматься в спортивной секции или пройти переобучение за счёт бюджета. Всего предусмотрено шесть направлений такой поддержки, но в регионе сертификаты будут внедрять постепенно, и начнут пока только с одной услуги, сообщают "Вести Алтай".
"Это санаторно-курортное лечение... Ну а за тем, если эти инструменты будут находить положительный эффект, будем, конечно, внедрять их в других социальных сферах, в других услугах", – рассказал заместитель губернатора Алтайского края Виталий Снесарь.
Воспользоваться сертификатом смогут ветераны, инвалиды, семьи с детьми, а также те, чей месячный доход не превышает прожиточный минимум. При этом люди смогут выбирать, где они будут получать услуги – в государственной или частной некоммерческой организации. Оформить документ можно будет в личном кабинете на "Госуслугах".
Как отмечает издание, пока в Алтайском крае нет нормативно-правовой базы, которая будет регулировать исполнение закона о социальном заказе, благодаря которому и появились сертификаты. А потому и точная дата старта программы пока не называется. Добавим, что, помимо Алтайского края, в проекте участвуют ещё 15 регионов.
Комментарии
главное - сообщить, что о нас заботятся. А когда начнут заботиться - не важно. Скорей всего - после выборов