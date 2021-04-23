Директора компании алтайского депутата обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ООО "СПТК-Кондитер". Совладельцем предприятия является депутат АКЗС Альберт Лунев.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следователи установили, что с октября по декабрь 2020 года руководитель не выплатила зарплату восьми сотрудникам. Общая задолженность составила почти 520 тысяч рублей.
В доме директора и на предприятии прошли обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и товарно-материальные ценности. На последние собираются наложить арест для обеспечения наказания в виде штрафа.
Как сообщает "Политсибру" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс", руководителем организации является Светлана Черная, а в качестве совладельца числится депутат от "Единой России" Альберт Лунев.
Комментарии